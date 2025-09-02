Beyninde kitle tespit edilen Lara son durumunu paylaştı: "Bedenim zayıfladı ama kalbim hala çok güçlü"

2000'li yılların popüler şarkıcısı Lara, sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Uzun süredir birlikte olduğu İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile 2023 yılında evlenen şarkıcı, beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurarak hayranlarından dua istemişti.

"Beynimde Bir Kitle Belirlendi"

Sağlık durumu hakkında bir paylaşım yapan Lara, "Bugün sizlerle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi" ifadelerini kullanmıştı. Bu zorlu süreçte Allah'tan gelen her şeye razı olduğunu belirten sanatçı, hayranlarının dualarının kendisine güç verdiğini söylemişti.

"Belki Bedenim Zayıfladı Ama Kalbim Hâlâ Çok Güçlü"

Hayranlarının merakını gidermek için yeni bir paylaşım yapan Lara, son durumu hakkında umut dolu bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izni ile sahnelerde buluşacağız" sözleriyle sevenlerine teşekkür etti.