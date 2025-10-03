Beyninde kitle tespit edilen Lara'dan duygusal paylaşım

Ünlü şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyninde kitle tespit edildiğini açıkladı.

Tedavisine devam edilen ve bu süreçte sık sık takipçileriyle dertleşen Lara, kendisine yalnız bırakmayan babasına olan sevgisini anlattı.

"GERÇEK FEDAKARLIĞIN KARESİNİ BIRAKIYORUM"

Lara bu süreçte kendisini bir an olsun yalnız bırakmayan babasına olan sevgisini dile getirdi. Babasıyla hastane odasında çekilen bir karesini yayınlayan Lara, şu notu düştü: "Size buraya çıkarsız, gerçek fedakarlığın ve sevginin karesini bırakıyorum. Canım babam, hastane günlerim benim için gerçekten çok zordu. Tatil diye geldiğim Alanya'da günlerim hastanede geçti. Kaç saat uyuduğumu bilmesem de biliyorum ki ben bu uyuyana kadar babam başucumdan hiç ayrılmadı. Bu süreç beni bambaşka biri yaptı. Kimde ne kadar olduğumu, vefayı da vefasızlığı da gördüm."