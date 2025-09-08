Beyninde kitle tespit edilmişti! Lara'dan yeni açıklama geldi

Beyninde kitle tespit edildiğini duyurarak hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı Lara'dan sevindirici haberi vermişti. Lara'dan yeni açıklama geldi.

 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan, 'Lara' lakabıyla tanınan Fatma Nur Ergüder, beyninde kitle olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde tahlil sonucunu paylaşan Lara, güzel haberi vererek şunları söylemişti; "Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim."

"Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız."

"Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim."