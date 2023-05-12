Beyonce, 'Rönesans' ile 7 yıl sonra sahnelere döndü

Beyonce, yedi yıl aradan sonra ilk solo turnesine çıktı. Rönesans Dünya Turnesi kapsamında İsveç'in Stockholm kentindeki Friends Arena'da konser veren Beyonce'ye ilgi büyüktü.

3 SAATLİK PERFORMANS

Hayranları, yıllar sonra sahnelere dönen Beyonce'yi görebilmek için uzun süre sıra bekledi. Konser İsveç'te olsa da izlanda, Portekiz, İsviçre gibi başka ülkelerden de seyiciler Beyonce'yi izlemek için Friends Arena'da toplandı.

50 bin kişi kapasiteli konser alanı tıklım tıklım dolarken, Beyonce, dansçılarıyla birlikte üç saatlik bir performans sergiledi. Beyonce, kısmen retrofütürizm ve kısmen disko görünümlü bir sahne şovu sergilerken, bir çift dev robot kolla dans hareketleri yapması, bir disko topunun üzerinde asılı durarak uzaylı dansçı görüntüsü vermesi dikkat çekti.

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Beyonce’un konserdeki büyüleyici performansı, Renaissance albümünün görsel estetiği ve klüp altyapısını yansıtan kostümleri büyük çok konuşuldu. Beyonce’un Loewe’den Alexander McQueen’e, Mugler’den David Koma’ya, Coperni’den Courreges’e uzanan, dans müziği ve kuir kültürüne bir övgü olan albümüyle paralel kostüm seçkisi göz doldurdu.