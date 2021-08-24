Beyoncé ve rapçi eşi Jay-Z, Tiffany & Co’nun 'About Love' kampanyasında yer aldı

Beyoncé ve Jay-Z, Tiffany & Co mücevher markasının sonbahar 2021 kampanyasında yer alarak marka elçisi oldu. Kampanyanın konsepti ‘About Love’ için seçilen Beyoncé ve Jay-Z, rakip ünlü çiftler arasında en güçlü çift oldu. Ayrıca, Beyoncé ve Jay-Z ilk defa bir kampanya çekimi için bir araya geldiler.

Beyoncé ve Jay-Z yaptıkları basın açıklamasında "Aşk, mücevher ve sanatın süslediği elmastır" dedi.

Kampanya görselinde Beyoncé'nin üzerinde taşıdığı görülen Tiffany sarı elmas, ilk olarak 1877'de Güney Afrika'da ortaya çıkarıldı. 128.54 karat olan Tiffany Diamond, daha önceden pek çok ünlü isim tarafından kullanıldı.

Tiffany Diomand'ı Hangi Ünlüler Kullandı?

O zamandan beri Tiffany Diomand, Amerikalı diplomat Edwin Sheldon Whitehouse'un karısı Mary Whitehouse, Hollywood ikonu Audrey Hepburn ve şarkıcı Lady Gaga'nın boyununu süsledi.

Beyoncé, 30 milyon dolarlık bu muhteşem elması takan dördüncü kişi oldu.

Tiffany & Co'nun marka sözcüsü Alexandre Arnault, "Beyoncé ve Jay-Z, modern aşk hikâyesinin özüdür" dedi. “Her zaman sevgiyi, gücü ve kendini ifade etmeyi temsil eden bir marka olarak, Tiffany'nin değerlerini daha iyi temsil eden daha ikonik bir çift düşünemezdik."

About Love kampanyası ne zaman yayınlanacak?

Mason Poole tarafından çekilen "About Love" kampanyası 2 Eylül'de tüm dünyada gösterime girecek.

Beyoncé ve Jay-Z beraberliğinin bir parçası olan ‘About Love’ kampanya filminde 1961 yapımı "Breakfast At Tiffany's" filmindeki ünlü şarkı ‘Moon River’ Beyonce tarafından seslendirilecek. Beyoncé'nin yorumunu içeren video filmi 15 Eylül’de gösterime girecek.

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