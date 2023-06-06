Beyonce'dan ekibine 50 bin TL'lik hamburger siparişi!

Beyonce, "Renaissance" adlı dünya turnesinin dördüncü konserini Tottenham Hotspur Stadyumu'nda verdi. Konser sonrası ekibiyle birlikte parti veren Beyonce, verdiği hamburger siparişiyle şaşkınlık yarattı.

BEYONCE HAMBURGERLERE 50 BİN TL ÖDEDİ

Sanatçının Londra'daki bir restorandan sipariş ettiği hamburgerlere 2 bin sterlin (ortalama 50 bin TL) ödediği öğrenildi. İngiliz basını, Londra'daki konserleri sırasında kaldığı Corinthia Hotel'de çalışanlara binlerce sterlin değerinde cömert hediyeler verildiğini de yazdı.

Beyonce'un, turne konserlerinde 11 yaşındaki kızı Blu Ivy'ye ile sahneye çıkması büyük ses getirdi.

İSKOÇYA'DA DA 110 BURGER, 90 PİDE, 9 TAVUK BUDU ALMIŞTI

Beyonce, turnesinin İskoçya ayağında da Murrayfield kentinde verdiği konser öncesi ekip çalışanlarıyla birlikte bir tavukçuya gitmiş ve 110 tavuk burger, 90 pide ve 9 tavuk budu için yaklaşık 2 bin sterlin ödemişti.