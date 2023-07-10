Beyonce'nin annesinin 1 milyon dolarlık kasası çalındı
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'un 69 yaşındaki annesi Tina Knowles'ın evine giren hırsızlar 1 milyon doların üzerinde nakit ve mücevher içeren kasayı çaldı.
Beyonce ve ailesi büyük bir soygun ile karşı karşıya kaldılar. Beyonce ve ailesini şoka sokan hırsızlık olayı geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşti. Soygun, Knowles'ın ekibinden birinin kasanın kaybolduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.
POLİS İPUCU BULAMADI
Polis şimdi videolu kanıt arıyor ve Knowles'ın komşularıyla konuşarak olayı araştırıyor. Şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir ipucu yakalanmadığı öğrenildi.
25 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR
Moda tasarımcısı olan Tina Knowles, House of Deréon ve Miss Tina by Tina Knowles adlı markalarıyla tanınıyor. Knowles'ın servetinin 25 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.