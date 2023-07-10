Beyonce'nin annesinin 1 milyon dolarlık kasası çalındı

Beyonce ve ailesi büyük bir soygun ile karşı karşıya kaldılar. Beyonce ve ailesini şoka sokan hırsızlık olayı geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşti. Soygun, Knowles'ın ekibinden birinin kasanın kaybolduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

POLİS İPUCU BULAMADI

Polis şimdi videolu kanıt arıyor ve Knowles'ın komşularıyla konuşarak olayı araştırıyor. Şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir ipucu yakalanmadığı öğrenildi.

25 MİLYON DOLARLIK SERVETİ VAR

Moda tasarımcısı olan Tina Knowles, House of Deréon ve Miss Tina by Tina Knowles adlı markalarıyla tanınıyor. Knowles'ın servetinin 25 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.