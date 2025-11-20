Asena Keskinci'nin sözlerine Evrim Akın'dan avukatı aracılığıyla yanıt

Asena Keskinci, Evrim Akın’ın 'Bez Bebek' setinde sık sık tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını iddia etti.

Keskinci, ailesinin boşanma sürecinde olduğu dönemde Akın’ın kendisine, “Senin annenle baban boşanıyor ya… Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?” dediğini iddia etti.

ZORBALIK YAŞADIĞINI İDDİA ETTİ

Keskinci, Akın’ın yanında tütün ürünü içip dumanı yüzüne üflediğini ve “Birazdan kanser olacaksın, çocuklarda böyle olur” sözlerini söylediğini öne sürerek, yaşanan zorbalığın bununla sınırlı kalmadığını belirtti. Ayrıca, yapım ekibinin Akın’ın o dönemde ağır ilaçlar kullandığını belirttiğini ve oyuncuyu idare etmelerinin istendiğini ifade etti.

Asena Keskinci, anne ve babasının boşanmasında da Akın’ın rolü olduğunu iddia ederek, “Anneme gidip ‘Babanın numarasını ver, sizi barıştıracağım’ diyor ve babamın numarasını alıyor. Daha sonra babamla birlikte oldu. Bu kadın benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar” şeklinde konuştu.

EVRİM AKIN'IN AVUKATINDAN İDDİALARA YANIT

Tüm bu iddiaların üzerine Evrim Akın'dan avukatı aracılığıyla açıklama geldi: