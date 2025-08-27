Bianca Censori, Kanye West'in çektiği iddialı pozlardan para mı istiyor?

Ünlü rapçi Kanye West (46), geçtiğimiz sene eşi ve çocuklarının annesi Kim Kardashian (43) ile sekiz yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Boşanmalarının ardından kendi markası Yeezy'nin çalışanlarından biri olan Bianca Censori (29) ile aşk yaşamaya başlayan West, sevgilisiyle Beverly Hills'de yapılan samimi bir törenle evlenmişti.

TARZIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

West ve birkaç yıl boyunca rapçinin moda markası için mimar olarak çalışan Censori ile ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı da, Kim Kardashian'a olan benzerliği olmuştu. Censori, 'uygunsuz' giyim tarzıyla da birçok kez magazin gündeminde konuşulan konulardan biri haline gelmişti.

ESİR HAYATI MI YAŞATIYOR?

Kanye West eşinin yarı çıplak, kimi zaman çıplak pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya başladı. Herkes bir anda Bianca Censori’nin bu hayatı yaşamaya zorlandığını, bu şekilde giyinmek ve poz vermek istemese de Kanye West’in onu buna mecbur bırakıp esir hayatı yaşattığını konuşmaya başladı.

POZLARI İÇİN PARA İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Son olarak Bianca Censori için ortaya atılan iddialar da oldukça ilginç. Bu evlilikten kurtulmanın bir yolunu aradığı söylenen Bianca’nın kocasının çektiği tuhaf ve çıplak pozlardan her seferinde para istediği ortaya atıldı.

BU BİR KAÇMA PLANI MI?

Kanye West’in şu anda kısıtlı da olsa konser vermek için her seferinde 250 bin dolar aldığı ve Bianca Censori’nin de bu parayı verdiği pozlar karşılığında kocasından isteyip elinden aldığı dedikodusu yayıldı. Böylece ciddi bir birikim elde etmeye başlayan Bianca Censori bu yolla finansal özgürlüğünü kazanıp, eşinden kaçmayı planlıyor denilene göre…