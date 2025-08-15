Bikinili pozlarıyla eski eşinin eleştirilerine yanıt verdi

David Justice, 1993 - 1997 arasında evli kaldığı Halle Berry ile evliliğini bitirmesinin sebebinin, eşinin beklediği kadar anne gibi davranmaması olduğunu söylemişti.

"AİLE KURMAK İSTEDİĞİM KADIN BU MU?"

"Çocuklarımız olursa, çocuk sahibi olmak ve bir aile kurmak istediğim kadın bu mu? O zamanlar, genç bir kadınken yemek pişirmiyor, temizlik yapmıyor, pek de anaç biri gibi görünmüyordu" diyen David Justice; "Sonunda hayatımı geçirmek istediğim kişinin bu olmadığını fark ettim" demişti. "Ancak keşke o zaman terapi hakkında bilgi sahibi olsaydım" diyen David Justice, evliliğin kurtarılabileceğini anlamaya başladığını da sözlerine eklemişti.

"YEMEK PİŞİRME, TEMİZLİK, ANNELİK"

Halle Berry, eski eşi David Justice'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Beryy, bikinili pozlarına, "Yemek pişirme, temizlik, annelik" notunu ekledi.