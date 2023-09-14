Bilge Öztürk ve sevgilisi Daren Gerede'den aşk pozu

Megastar Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, ayrılıktan sonra gözlerden uzak yaşıyordu. Uzun yıllar ortalıkta gözükmeyen Bilge Öztürk, yeni aşkıyla gündeme geldi. Bir süredir kendisinden sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Öztürk, sık sık pozlarıyla dikkat çekiyor.

Aşk pozu

Öztürk, son olarak sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı.

"Çok mutluyum"

Geçtiğimiz sene bir AVM çıkışı görüntülenen Öztürk, “Düğün hazırlığı içerisinde olduğunuz doğru mu?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

Düğün hazırlığı gibi bir şey yok. Öyle bir girişimimiz de yok. Geçen de giydiğimiz kıyafetlerden dolayı nişan haberleri çıkmıştı. Genel olarak evlilikle ilgili bir telaşım olmadı hiç. Mutlu olduktan sonra evlilik durumunun zorunluluğunu hissetmiyorum. Bu iş kalpte bitiyor. Çok mutluyum. İnşallah evlilik olsun ya da olmasın uzun süre devam etmesini istiyorum.