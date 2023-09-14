Bilge Öztürk ve sevgilisi Daren Gerede'den aşk pozu
Bir dönem Tarkan'ın sevgilisi olan ve hafızalara böyle kazınan Bilge Öztürk şimdilerde sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile uzun süredir aşk yaşıyor. İkiliden son olarak sosyal medyada büyük ilgi gören bir aşk pozu geldi.
Megastar Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, ayrılıktan sonra gözlerden uzak yaşıyordu. Uzun yıllar ortalıkta gözükmeyen Bilge Öztürk, yeni aşkıyla gündeme geldi. Bir süredir kendisinden sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Öztürk, sık sık pozlarıyla dikkat çekiyor.
Aşk pozu
Öztürk, son olarak sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı.
"Çok mutluyum"
Geçtiğimiz sene bir AVM çıkışı görüntülenen Öztürk, “Düğün hazırlığı içerisinde olduğunuz doğru mu?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:
Düğün hazırlığı gibi bir şey yok. Öyle bir girişimimiz de yok. Geçen de giydiğimiz kıyafetlerden dolayı nişan haberleri çıkmıştı. Genel olarak evlilikle ilgili bir telaşım olmadı hiç. Mutlu olduktan sonra evlilik durumunun zorunluluğunu hissetmiyorum. Bu iş kalpte bitiyor. Çok mutluyum. İnşallah evlilik olsun ya da olmasın uzun süre devam etmesini istiyorum.