Bill Gates torunuyla ilk karesini paylaştı

26 yaşındaki Jennifer Gates, binicilik yapan kocası Nayel Nassar ile olan çocuğunun doğumunu bir ay önce Instagram’da bebeğin ayaklarının fotoğrafını çekerek duyurmuştu. Ünlü milyarder, torunuyla ilk karesini sosyal medya hesabında paylaştı.

“Dünyayı keşfetmeni izlemek için sabırsızlanıyorum”

Gates, sosyal medyada pembe bir tulumun içindeki yeni doğmuş torununu kucaklarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve “Dünyayı keşfetmeni izlemek için sabırsızlanıyorum” diye yazdı. Torun mutluluğu yaşayan 58 yaşındaki Melinda Gates ise, “İlk torununuzu kucağınıza almak gibisi yok” diyerek torunuyla fotoğrafını paylaştı.