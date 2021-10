Bill Gates'in kızı Jennifer Gates evlendi, önce imam nikahı kıyıldı

Milyarder iş adamı Bill Gates ve Melinda French Gates'in en büyük kızı Jennifer Gates, nikah masasına oturdu! 25 yaşındaki Jennifer, Cumartesi günü New York, Westchester Country'de 30 yaşındaki Nayer Nassar ile evlendi.

Çift için bir gün önce, Müslüman olan damat için imam nikahı kıyıldı. Ertesi gün ise resmi nikah töreni düzenlendi. Malikanedeki düğüne yaklaşık 300 davetli katıldı.

65 yaşındaki Bill Gates, hafta sonu kızı Jennifer'ın Nayel Nassar ile düğününden önce New York'a geldi. Jennifer Gates ve babası Bill Gates, Elton John'un Can You Feel The Love Tonight şarkısında dans etti.

DÜĞÜNDEN DETAYLAR

Jennifer Gates, özel bir Vera Wang imzalı gelinlik tercih etti.

Geline eşlik eden 9 nedime yeşil elbise giydi.

Gates çifti yazın açtıkları boşanma davası sonrasında ilk kez birlikte görüntülendi. Bill Gates, koyu renk bir takım elbise giyindi, Melinda ise dökümlü mor bir elbise tercih etti.

Jennifer Gates, düğünden bir kaç fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında annesine teşekkürler notunu iletti: "Bu inanılmaz özel kutlama için teşekkürler, @melindafrenchgates. Hayatımdaki tüm kadınların tavsiyelerine, desteklerine ve moral vermelerinden dolayı çok minnettarım."