illie Eilish 3D proje üzerinde çalışıyor

Ünlü şarkıcı Billie Eilish, üç boyutlu bir projeye imza atacağını açıklarken, projede 'Titanic', 'Avatar' gibi ünlü filmlerin yönetmenliğini yapan James Cameron ile birlikte çalışacağını duyurdu.

YENİ PROJESİNİ DUYURDU

İngiltere'nin Manchester şehrinde verdiği konser esnasında yeni projesini duyuran 23 yaşındaki şarkıcı, çalışmanın içeriği konusunda bilgi vermekten kaçındı.

'Co-op Live' adlı mekanda Cameron'ın da izleyiciler arasında olduğu konserde konuşan Eilish, dört gece boyunca sahne performansı esnasında aynı kıyafeti giymesini gerektiren bir çekim yapılacağını söyledi. Görüntülerin nerede kullanılacağına dair detaylar önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak. Sosyal medyadaki Eilish hayranları projenin bir belgesel, film ya da müzik klibi olabileceğini tahmin ediyor.