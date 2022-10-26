Billur Kalkavan'ın çocukluk elbiseleri bağışlandı! Hastalara umut ışığı olacak

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Billur Kalkavan’ın çocukluk kıyafetlerini hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’ndeki ‘Ünlü Objeler Sergisi’ için bağışladı. Türk Kanser Derneği yararına satışa çıkacak.

"İNŞALLAH İYİ BİR YERE GİDER VE HAYIRLI OLUR"

Buğra Bahadırlı “Billur sağlığında ‘Bunları çerçevelettirdim ama ne işime yarayacak bilmiyorum ki’ demişti. İnşallah iyi bir yere gider ve hayırlı olur” diye konuştu.

Ayrıca Habertürk'e açıklama yapan Buğra Bahadırlı, "Dünyanın en muhteşem kadınıydı. Hayır işleri için diğer eşyalarını da bağışlayabilirim" şeklinde de konuştu.

"SONUNA KADAR MÜCADELE ETMENİZ GEREKİYOR"

Öte yandan Buğra Bahadırlı, sevgilisinin cenaze töreninde acısını, "Ocak ayının ortasında koronavirüs geçirdikten sonra doktora gitmiştik, sonrasında lenfleri şişmeye başlamıştı. Nisan ayına yakın mart ayının sonuna doğru bana göğsünde sıkışma olduğunu söylemişti. 'Tomografi çektir' demiştim, koronavirüsten sonra olabilir diye düşündük. Tomografi çektirdi. Böyle gitti doktora, biz de bir yere gidiyorduk o rapor geldiğinde... Rapora baktım, akciğerde beş santim büyüklüğünde bir kitle, aynı şekilde karaciğerinde de vardı, kemiklerine kadar metastaz yapmıştı. Doktor bize bir an önce onkoloji kliniğine görünmemiz gerektiğini söyledi. Billur, bunu duyduğunda çok üzülmüştü, yıkılmıştı. Benim de başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sonuna kadar mücadele etmeniz gerekiyor" sözleriyle dile getirmişti.

"IŞIKLAR İÇİNDE UYU CANIM BİLLUR"

Billur Kalkavan (59), 15 Ekim Cumartesi günü hayatını kaybetti. Instagram hesabından yakın arkadaş olduğu oyuncunun fotoğrafını paylaşan Hamdi Alkan, "Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu canım Billur" mesajını yazdı.

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