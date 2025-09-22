Binnur Kaya'dan eski rol arkadaşı İlker Aksum'un kızıyla poz

Binnur Kaya ile İlker Aksum seyirci tarafından Yabancı Damat dizisindeki Nazire ile Ruşen karakterleriyle benimsenip sevilmişlerdi.

Bu dizide üç çocuk sahibi Antepli bir çifti oynayan iki oyuncunun dostluğu devam ediyor.

KIZIYLA POZUNU PAYLAŞTI

Binnur Kaya, son olarak İlker Aksum'un kızı Lila ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.