Binnur Kaya'dan eski rol arkadaşı İlker Aksum'un kızıyla poz
Binnur Kaya, yıllar önce aynı projede yer aldığı eski rol arkadaşı İlker Aksum'un kızı Lila ile verdiği pozu paylaştı.
Binnur Kaya ile İlker Aksum seyirci tarafından Yabancı Damat dizisindeki Nazire ile Ruşen karakterleriyle benimsenip sevilmişlerdi.
Bu dizide üç çocuk sahibi Antepli bir çifti oynayan iki oyuncunun dostluğu devam ediyor.
KIZIYLA POZUNU PAYLAŞTI
Binnur Kaya, son olarak İlker Aksum'un kızı Lila ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.