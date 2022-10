Bipolar bozukluğu olan insanlar, Kanye West hayranlarının "bipolar bozukluğunu" bahane etmesinden sıkıldı

Kanada, Toronto'dan 29 yaşındaki senarist Abdul Malik , Kanye West'i tüm zamanların en sevdiği müzisyeni olarak görüyor. Ancak bipolar bozukluk hastası olan biri olarak Malik, “Donda” rapçisinin temelde bipolar bozukluk ve tedavi edilmemiş akıl hastalığının bu noktaya getirmesini hoş karşılamıyor.

Geçen yıl adını yasal olarak Ye olarak değiştiren West, özellikle 2018 albümü “Ye” de ve 2019 yılında David Letterman ile yaptığı röportajda, bipolar bozukluk ve manik ataklarla ilgili deneyimlerini açıklamıştı. Ye konuyla ilgili şu şekilde açıklamalar yapmıştı: “Herkesin sizi öldürmek istediğini hissettiğiniz bir anınız var. Neredeyse kimseye güvenmiyorsunuz.”dedi.

West’in bipolar olduğunu şarkı sözleri vasıtasıyla açıklamasından önce de müziğinde yaşanan değişimler hayranları tarafından ‘bir şeylerin ters gittiği’ şeklinde yorumlanmıştı. 2020 yılında katıldığı bir podcast’te ‘Tanrı’nın kendisi ile konuştuğunu’ ve ona ‘sahnenin tozunu attırması gerektiğini’ söylemişti. West’in şöyle bir şarkı sözü bulunuyor: “Bipolar olmaktan nefret ediyorum, ve bu harika!”

Malik şu sözlerle durumu açıkladı: "West'in bir tartışma geçmişi var, ancak en son rahatsız edici davranışı, eski karısı Kim Kardashian'ı ve o zamanki erkek arkadaşı Pete Davidson'ı çevrimiçi taciz etmeye başladığı zamandı. Bu durum artık bipolar bozukluğunu da aşıyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kanye West, son zamanlarda isminden yeniden söz ettirdi. Rapçi Kanye West'in Paris Moda Haftası'nda bir etkinliğe arkasında "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı bir tişörtle katılması tartışma yarattı.

Ayrıca, Kanye West, iki yıl aradan sonra yayınladığı ilk tweet’te “Bu gece biraz uykum var ama uyandığımda Yahudilere karşı (Death Con 3) uygulayacağım. Komik olan şu ki ben aslında antisemit olamam çünkü siyahlar da aslında Yahudi’dir. Sizler benimle oynadınız ve gündeminize karşı çıkan herkesi karalamaya çalıştınız” diye yazdı. Twitter daha sonra gönderiyi kurallarını ihlal ettiği için platformdan kaldırdı.

