Bir bebek haberi daha! Kelly Osbourne, hamile olduğunu açıkladı

Osbourne ailesi büyüyor! Reality TV yıldızı Kelly Osbourne, Perşembe günü yaptığı paylaşımla ilk çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.

Osbourne, müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştı. Ultrason fotoğrafıyla bir selfie paylaşan oyuncu, fotoğrafın altına şu sözleri yazdı: "Son birkaç aydır çok sessiz olduğumu biliyorum, bu yüzden sizinle nedenini paylaşmak istedim... Anne olacağımı duyurmak için sabırsızlanıyorum" diye yazdı. "Mutlu olduğumu söylemek pek kesmiyor. Çok mutluyum!"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kelly Osbourne (@kellyosbourne)'in paylaştığı bir gönderi

Geçtiğimiz aylarda Slipknot'un DJ'i olan Sid Wilson ile sevgili olduğunu açıklayan Kelly Osbourne, “23 yıllık arkadaşlıktan sonra geldiğimiz noktaya inanamıyorum! Sen benim en iyi arkadaşımsın, ruh eşimsin ve sana çok aşığım Sidney George Wilson.” şeklinde aşk dolu bir paylaşım yaptı.