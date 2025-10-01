“Bir daha beni göremeyebilirsiniz” sözleri olay olmuştu! Özcan Deniz'den yeni açıklama geldi

Son dönemde ailevi sorunlarla gündeme gelen ve İstanbul'daki konserinde hayranlarına "Bir daha beni göremeyebilirsiniz" diyerek kafaları karıştıran ünlü sanatçı Özcan Deniz'in bu ifadelerinin ardındaki neden ve sanatçının geleceği netleşti.

Sosyal Medyadan Açıklama: Müziğe Devam

Özcan Deniz, magazin gündemine oturan bu sözlerin ardından bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sevenlerinin yüreğine su serpti. Sanatçı, müziği bırakmadığını şu sözlerle kesinleştirdi:

"Sizlerle 30 yıldır yüzlerce hikaye paylaştık... Ne olduğu ve neden veda konuşması yaptığım şimdilik bende kalsın. Kaldığımız yerden devam. Tüm müzik severleri konserlerimize bekliyoruz."

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın kaleme aldığı yazı ise Deniz'in o gece neden bu denli duygusal bir konuşma yaptığını ortaya çıkardı. Üstündağ, sanatçının yaşadığı sıkıntının kaynağını şöyle özetledi:

Deniz, bir süredir ailevi sorunlar yaşıyor ve özellikle abisinden gelen rahatsız edici mesajlar hem onu hem de eşini oldukça bunaltmış durumda. Çift, bu yoğun baskılardan uzaklaşmak ve huzurlu bir nefes almak için kısa bir süreliğine gözlerden uzak bir yaşam planlıyor.

Üstündağ, hayranlarını rahatlatacak bilgiyi de ekleyerek, Deniz'in ne hayranlarını bırakmak ne de Türkiye'den ayrılmak gibi bir niyeti olmadığını, hatta Zekeriyaköy'de yeni bir ev bakmaya bile başladığını belirtti.

Özetle, Özcan Deniz'in "veda" olarak algılanan sözleri, sanatsal kariyerini sonlandırma kararı değil, kişisel huzurunu sağlamak amacıyla yoğun bir "uzaklaşma" dönemi başlatacağının bir işaretiydi.