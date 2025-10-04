Bir Demet Tiyatro’nun Fadıl'ıydı! Bican Günalan’ın son hali şaşırttı
Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen ve unutulmaz isimlerinden Bican Günalan, uzun bir aradan sonra görüntülendi. Yıllardır kameralardan uzak, sakin bir yaşam süren Günalan'ın son hali, kendisini gören sevenlerini ve hayranlarını oldukça şaşırttı.
Türk televizyon tarihinin en akılda kalan ve izleyiciyi yıllarca hem güldüren hem de düşündüren yapımlarından "Bir Demet Tiyatro"nun sevilen ismi Bican Günalan, uzun bir aradan sonra Murad Salahlı isimli Instagram kullanıcısı tarafından görüntülendi
Dizideki saf ve sempatik Fadıl karakteriyle hafızalara kazınan usta tiyatrocunun son hali, görenleri şaşırttı ve sosyal medyada hızla yorum yağmuruna tutuldu.
Sanat hayatına 16 yaşında adım atan Bican Günalan, kısa sürede tiyatro sahnesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyonda da unutulmaz izler bıraktı.
Beyazperde serüvenine 1987 yapımı "Selamsız Bandosu" filmiyle başladı.
ve "Akasya Durağı" gibi geniş kitlelere ulaşan sevilen sinema ve televizyon yapımlarında da önemli rollerde boy gösterdi.