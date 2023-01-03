Bir dizi aşkı daha! Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşklarını ilan etti

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Show TV'de yayınlanan 'Güzel Günler' adlı dizide 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat veren oyuncular Leyla Tanlar ile Burak Dakak'ın arkadaşlığı aşka dönüştü.

"MUTLU YILLAR"

Birlikte Anıtkabir’e giden oyuncular Leyla Tanlar ile Burak Dakak, çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, aşklarını ilan etti. Burak Dakak, sevgilisiyle verdiği bu pozu, "Mutlu yıllar" notu ve kırmızı kalp emojisi ile paylaştı.