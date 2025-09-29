Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itirafı

Şu sıralar "Veliaht" dizisiyle ekranlarda boy gösteren ve daha önce "Hercai", "Tuzak" gibi popüler projelerde yer alan oyuncu Akın Akınözü, sosyal medyanın popüler isimlerinden İbrahim Selim'in YouTube kanalına konuk oldu. 35 yaşındaki yakışıklı oyuncu, hem özel hayatı hem de geçmişi hakkında samimi ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kendisini sakin biri olarak tanımlayan Akınözü, herkesin bir kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Oyuncu, kırmızı çizgilerinin başında ailesinin ve sevdiklerinin geldiğini belirtti ve ekledi: "Herkesin bir bam teli var. Oraya basıldığında tepki vermek gerekir."

Futbol tutkusundan da bahseden Akınözü, koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu ve çocukluğunda fanatiklik seviyesinde bu tutkusunu yaşadığını dile getirdi:

"Ben çok fanatiktim çocukluğumda. Benim maç sırasında verdiğim tepkiler vardı Beşiktaş kaybettiği zaman. Amerika’ya gidene kadar Beşiktaş fanatikliğim devam etti. Maçlara hala gidiyorum.

"Oyunculuk öncesi dönemde Amerika'da matematik eğitimi alan Akınözü, bir dönem 130 kilo olduğu itirafıyla herkesi şaşırttı. Oyuncu, bu radikal kilo kaybının arkasındaki asıl nedeni ise aşk acısı olarak açıkladı:

"130 kiloydum. Aşk acısından kilo verdim. Bir hoşlandığım kız vardı, hâlâ aslında iletişimimiz devam ediyor. Teşekkür ediyorum ona beni daha iyi ben yaptığı için. ‘Akın ile sevgili olmam çok kilolu’ diye laf etmiş. Sonra döndüm Amerika’ya gittim."

Akınözü'nün bu itirafı, büyük bir değişimin ve kariyer yolculuğunun kişisel bir motivasyonla başladığını gösterdi.