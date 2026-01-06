Bir dönem Hollywood'un en çok kazananı Mickey Rourke, şimdi kirası için yardım topluyor!
Bir dönem Hollywood’un en popüler isimlerinden biri olan, 73 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve eski profesyonel boksör Mickey Rourke'nin kirası için yardım toplanıyordu. Rourke, tüm bu konuşulanların ardından bir açıklama yaptı...
Hollywood’un en çok kazanan aktörlerinden Mickey Rourke, Los Angeles’taki kiralık evinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya. 73 yaşındaki oyuncunun, ödenmemiş 59.100 dolarlık kira borcunu kapatmak için kitlesel bağış platformu GoFundMe’ye başvurduğu söyleniyordu.
ALTIN KÜRE KAZANMIŞTI
Bir dönem Hollywood’un en popüler isimlerinden biri olan Rourke, 1980’lerde Diner, 9½ Weeks ve Angel Heart filmleriyle tanınmış, 2008’de The Wrestler ile kariyerinde önemli bir adım atarak Altın Küre kazanmıştı.
"TAHLİYEYİ ÖNLEMEK İÇİN MİCKEY'E DESTEK OL"
Pazar sabahı erken saatlerde başlatılan ve Rourke’un izniyle yürütülen bağış kampanyası “Tahliyeyi Önlemek İçin Mickey’e Destek Ol”, hayranlara “Mickey Rourke’un evinde kalmasına yardımcı olun” çağrısında bulunuyordu.
"MICKEY ROURKE ŞU ANDA ÇOK ZOR VE ACİL DURUMLA KARŞI KARŞIYA"
GoFundMe açıklamasında, Rourke’un durumu şöyle aktarılıyor: “Mickey Rourke şu anda çok zor ve acil bir durumla karşı karşıya: evinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya. Hayat her zaman düz bir çizgide ilerlemez ve Mickey, yaptığı işler ve hayatı boyunca sunduğu her şeye rağmen, şimdi konutunu tehlikeye atan zorlu bir mali durumla mücadele ediyor.”