Bir dönem podyumların gözdesiydi.. Şenay Akay'ın şimdi bambaşka bir hayatı var
Bir dönem podyumların en tanınan simalarından olan eski manken Şenay Akay, 2021 yılında Tarık Soner ile hayatını birleştirmişti. Gözlerden uzak bir yaşam süren Akay, evliliğinden sonra ilk kez özel açıklamalarda bulunarak gündeme geldi.
Gözlerden uzak bir hayat süren Akay, evliliği hakkında yıllar sonra yaptığı özel açıklamalarda hem eşinin ilk aşkı olduğunu hem de eşinin ilk evliliğinden olan çocuğunun kendisine "Anne" dediği anı anlattı.
Akay'ın en çok dikkat çeken açıklaması, eşinin ilk aşkı olduğunu vurgulaması oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şenay Akay Banu Noyan’a şu ifadeleri kullandı:
“Benim eşim ilk aşkım. 14 – 15 yaşında aşık olduğum, onu hiçbir zaman unutamadığım, her zaman sevdiğim, hiçbir zaman kalbimden çıkmayan adam. Çok şanslıyım, ben de ondan gitmemişim, bir araya geldik… Keşke o zaman evlenseymişim diyorum."
Şenay Akay, eşinin ilk evliliğinden de büyük bir saygıyla bahsetti. Eşinin eski eşi Gülden Hanım'ı "dünya iyisi bir insan" olarak tanımlayan Akay, aralarında bir anlaşmazlık yaşanmadığını ve saygı çerçevesinde ayrıldıklarını belirtti. "Gülden Hanım bizim hayatımızda ve çok değerli bir yerde, anlaşamamışlar ve birbirlerine saygı duyarak ayrılmışlar" dedi.