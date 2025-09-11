Bir dönem podyumların gözdesiydi.. Şenay Akay'ın şimdi bambaşka bir hayatı var

Akay'ın en çok dikkat çeken açıklaması, eşinin ilk aşkı olduğunu vurgulaması oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şenay Akay Banu Noyan’a şu ifadeleri kullandı:

“Benim eşim ilk aşkım. 14 – 15 yaşında aşık olduğum, onu hiçbir zaman unutamadığım, her zaman sevdiğim, hiçbir zaman kalbimden çıkmayan adam. Çok şanslıyım, ben de ondan gitmemişim, bir araya geldik… Keşke o zaman evlenseymişim diyorum."