Bir yaz akşamı: Aslışah Alkoçlar'ın kırmızı stili
Yeşilçam güzeli Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, yaz tatilini eşi Kaan Demirağ ve çocukları ile birlikte Bodrum'da geçiriyor. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Aslışah Alkoçlar Demirağ, kırmızı elbiseli pozlarını paylaştı. Ünlü ismin fit fiziği ve elbisesi takipçileri tarafından beğeni topladı.
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Yeşilçam'ın duayenlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu, cemiyet hayatının genç ve gözde isimlerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, şimdilerde ailesiyle Bodrum'da tatil keyfi yapıyor.
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Normalde eşi Kaan Demirağ ve iki çocuğuyla Dubai'de yaşamını sürdüren Alkoçlar, yaz tatili için Türkiye'ye döndü.
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Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla yine gündeme geldi.
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Ünlü isim, akşam yemeği için tercih ettiği kırmızı, tek omuzlu uzun elbisesiyle takipçilerinden tam not aldı.