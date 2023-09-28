Bir zamanlar Sabah Şekerleri'ydiler... Ceyda Düvenci ile Erkan Petekkaya 26 yıl sonra bir araya geldi

Şimdilerde İlhan Doğan'ın hayat hikayesinin anlatıldığı Her Şeye Rağmen filminde başrol oynayan Erkan Petekkaya, 1997 yılında program sunduğu Ceyda Düvenci ile bir araya geldi. İki eski dost geçmiş günleri andı.

"Yüreği pamuk gibi ama, saman alevi gibi bir siniri var"

Düvenci, Erkan Petekkaya için; "Çok eski dost, güzellik yarışmasından çıktıktan sonra 'Sabah Şekeri' olduğumda yanımdaydı. Dağ gibi, yakışıklı, yağız bir delikanlı. Geldi, beraber canlı yayın program sunmaya başladık. Yüreği pamuk gibi ama, saman alevi gibi bir siniri var. Sonra üzülüyor sinirlendiği zaman. Sonra 'sunuculuk bana göre değilmiş ben oyunculuğuma geri dönüyorum' dedi, arkasına bakmadan gitti. Ne iyi yaptı giderek. Türk televizyonlarında, dizilerinde yeri doldurulamayacak jönlerden biri oldu. Mesleğine çok hakimdir, Aslan gibi duruşu vardır ama, siz bilmezsiniz o çok heyecanlıdır. Eli ayağı titrer heyecandan" ifadelerini kullandı.

"Ben bu işi yapamayacağım dedim"

Erkan Petekkaya da dostu Ceyda Düvenci'ye teşekkür edip şu açıklamayı yaptı: "Programa başlarken dans ettiriyorlardı ya bize, hiç yapamıyordum. Odun gibiyim ben, hala dans edemem. Çok saçma hareketler yaptım. 'Ben bu işi yapamayacağım' dedim, Diyarbakır'a tiyatroya geri döndüm. Ya tiyatroydu ya stüdyoydu, ben tiyatroyu seçtim. Benden şeker mi olur ya?"