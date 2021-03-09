Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı son halini paylaştı
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteri ile ünlenen oyuncu Damla Ersubaşı imaj değişikliğine gitti. Son halini sosyal medya hesabından paylaşan Ersubaşı "Yeni işimle birlikte yeni bir ben oldum" notunu ekledi...
Bir dönemin popüler dizilerinden olan Sihirli Annem'in çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı'nın yeni proje için imajını değiştirmesi dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alan Ersubaşı, yeni imajını takipçileri ile paylaştı.
Ünlü oyuncu paylaşımına "Yeni işimle birlikte yeni bir ben oldum." yazdı. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı'nın yeni imajı çok beğenildi.
DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?
Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.
"Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.
Daha sonra ise Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.