Bir zamanların ünlü ismi Loni Willison çöpten yiyecek toplarken görüntülendi

Yaklaşık 8 yıldır hayatına sokaklarda devam eden eski model Loni Willison, sokakta çöp toplayarak yaşama tutunmaya çalışıyor. Küçük tekerlekli bir çantayla sokakta çöp toplarken görüntülenen Willison, etraftan geçenlerin verdiği para, eşya ve yiyeceklerle yaşıyor.

YERE DÜŞEN YİYECEKLERİ TOPLADI

Elinde alışveriş arabasıyla çöplerin içinde yiyecek ararken görüntülenen 39 yaşındaki emekli model Loni Willison, yere düşen yiyecekleri topladı. Loni Willison'ın Los Angeles'ın Venice bölgesinde bulunduğu ve buradaki sokaklarda yaşadığı biliniyor.