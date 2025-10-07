Birand Tunca 35. yaş gününü meslektaşları ile birlikte kutladı
Oyuncu Birand Tunca, 35'inci yaş gününü önceki akşam Etiler'de düzenlenen sürpriz bir partiyle kutladı. Yakın arkadaş çevresiyle bir araya gelen ünlü ismin neşeli partisinden kareler, sosyal medyada hızla yayıldı.
Doğum günü kutlamasına sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı. Partide yer alanlar arasında Demet Özdemir, Burcu Kıratlı, Burak Deniz ve Turgut Tunçalp gibi oyuncunun yakın arkadaşları vardı.
ekân çıkışında gazetecilerin "Yeni yaşınızdan ne dilediniz?" sorusuna samimi bir yanıt veren Tunca, kendi mutluluğundan önce sevdiklerinin mutluluğunu dilediğini belirtti:
"Arkadaşlarım benim hakkımda ne diliyorsa Allah onlara on katını nasip etsin. Benim dileğim çevremdeki insanların mutlu olması. Onlar mutlu oldukça ben de en az onlar kadar mutlu olurum."
Birand Tunca, kutlamadan neşeli kareleri sosyal medya hesabından "Aile sadece kan bağı değildir" notuyla paylaşarak dostluklarının önemini vurguladı.