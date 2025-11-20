Birce Akalay: 20 yıl önce Paris

Ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaparak takipçilerinin dikkatini çekti.

Akalay, ebeveynleri Sercan Akalay ve Yasemin Ergun ile birlikte Paris’te geçirdikleri anılardan bazı kareleri paylaştı.

"ÖMÜR BOYU KANKALARIMLA"

Oyuncu paylaşımına, "20 yıl önce Paris'te ömür boyu kankalarımla" notunu düştü.