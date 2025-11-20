Birce Akalay: 20 yıl önce Paris
Birce Akalay, takipçilerine nostaljik bir sürpriz yaptı. Akalay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, henüz 21 yaşındayken Paris’te annesi Yasemin Ergun ve babası Sercan Akalay ile çektirdiği samimi ve içten kareleri yayınladı.
Ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaparak takipçilerinin dikkatini çekti.
Akalay, ebeveynleri Sercan Akalay ve Yasemin Ergun ile birlikte Paris’te geçirdikleri anılardan bazı kareleri paylaştı.
"ÖMÜR BOYU KANKALARIMLA"
Oyuncu paylaşımına, "20 yıl önce Paris'te ömür boyu kankalarımla" notunu düştü.