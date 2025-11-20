Birce Akalay: 20 yıl önce Paris

Birce Akalay, takipçilerine nostaljik bir sürpriz yaptı. Akalay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, henüz 21 yaşındayken Paris’te annesi Yasemin Ergun ve babası Sercan Akalay ile çektirdiği samimi ve içten kareleri yayınladı.

Birce Akalay: 20 yıl önce Paris

Ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşım yaparak takipçilerinin dikkatini çekti.

Akalay, ebeveynleri Sercan Akalay ve Yasemin Ergun ile birlikte Paris’te geçirdikleri anılardan bazı kareleri paylaştı.Birce Akalay: 20 yıl önce Paris - Resim : 1

Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş'tan romantik pozlarMagazinBirce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş'tan romantik pozlar

"ÖMÜR BOYU KANKALARIMLA"

Oyuncu paylaşımına, "20 yıl önce Paris'te ömür boyu kankalarımla" notunu düştü.Birce Akalay: 20 yıl önce Paris - Resim : 3

 