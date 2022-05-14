Birce Akalay, aşk soruları karşısında gerildiğini açıkladı

Oyuncu Birce Akalay bir gala davetinde görüntülendi. Magazin muhabirleriyle sohbet eden Birce Akalay aşk soruları karşısında gerildiğini ve hayatında biri olunca gizlemediğini de belirtti.

Oyuncu, katıldığı gala için şunları söyledi: "Benim son dakikada katıldığım bir organizasyon oldu. Çok sevdiğim dostlarımın da burada olduğunu öğrenince katılım sağladım. Keyifli, güzel bir akşam." dedi. Ayrıca Akalay, dijital platformda çıkacak olan dizisi içinde tam tarihin belli olmadığını belirtti. Dijital platforma yaptığı projelerin yakın zamanda yayınlanacağını vurgulayarak, "Tam tarih belli ama ben söylemeyeyim. Haziran ayında yayında olacaklar." açıklamasında bulundu.

"AŞK SORULARINA GERİLİYORUM"

Akalay, gazetecilerin aşk hayatıyla alakalı sorular sormasının üzerine, "Ben bu konuyla ilgili hiç konuşmuyorum. Bir kere konuştum. Bu tarz sorular geldiğinde geriliyorum. Hayatımda birisi olduğu zaman saklamıyorum." dedi.