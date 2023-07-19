Birce Akalay ve Burak Deniz'den kanoda eğlenceli anlar

İki ünlü oyuncu Burak Deniz ve Birce Akalay, bir markanın lansmanı için geldikleri Bodrum'daki otelin sahilinde kano ile eğlenceli anlar yaşadılar.

Birce Akalay ve Burak Deniz'den kanoda eğlenceli anlar

Bir markanın lansmanı için Bodrum’a gelen Burak Deniz, Birce Akalay, Nesrin Cavadzade ve Fırat Çelik önceki gün Torba’da kaldıkları otelin sahilinde görüntülendiler. Burak Deniz ve Birce Akalay kanoya binmeye çalışırken eğlenceli anlar yaşadılar.

Birce Akalay ve Burak Deniz'den kanoda eğlenceli anlar - Resim : 1

KANO KEYFİ YAPTILAR

Posta'nın haberine göre, erken saatlerde yalnız başına iskeleden suya atlayan Birce Akalay, günü Burak Deniz ile tahta kanonun üzerinde sörf yaparak tamamladı.

Birce Akalay ve Burak Deniz'den kanoda eğlenceli anlar - Resim : 2

Kano üzerinde düşe kalka ilerleyen Akalay’ın bu halleri Burak Deniz’i güldürdü. Akalay’a takılan Burak Deniz ise meslektaşı gibi sörf tahtasının üzerinden düşünce Birce Akalay’ı kahkaha attırdı.

Birce Akalay ve Burak Deniz'den kanoda eğlenceli anlar - Resim : 3