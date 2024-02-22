Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk yaşıyor iddiası

Özel hayatıyla sık sık gündemde olan, son olarak İbrahim Çelikkol ile ismi anılan ancak sadece arkadaş olduklarını açıklayan ikiliden Akalay'ın adı şimdilerde son olarak 'Baba' dizisinde 'İlhan Karaçam' karakterine hayat veren Hakan Kurtaş ile anılıyor.