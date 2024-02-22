Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk yaşıyor iddiası

Son olarak Kanal D ekranlarında Bir Derdim Var dizisinde Dr. Nilüfer'e hayat veren Birce Akalay, reytinglere yenik düşmüş ve dizisi yayından kaldırılmıştı.
Özel hayatıyla sık sık gündemde olan, son olarak İbrahim Çelikkol ile ismi anılan ancak sadece arkadaş olduklarını açıklayan ikiliden Akalay'ın adı şimdilerde son olarak 'Baba' dizisinde 'İlhan Karaçam' karakterine hayat veren Hakan Kurtaş ile anılıyor.
Aramızda Kalmasın isimli magazin programında söylenenlere göre ünlü oyuncu Hakan Kurtaş ile yepyeni bir aşka yelken açmış. İlişkileri de 14 Şubat'ta Beyoğlu'nda bir sinemada Zavallılar filmini el ele izlerken görüntülendiklerinde belgelenmiş.
İddialardan sonra Kurtaş'ın profilindeki birkaç fotoğrafın altında Birce Akalay ile yorumlaştığı da görüldü.