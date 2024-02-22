Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk yaşıyor iddiası

Netflix'te yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Birce Akalay'ın kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk yaşıyor iddiası - Resim : 1

Son olarak Kanal D ekranlarında Bir Derdim Var dizisinde Dr. Nilüfer'e hayat veren Birce Akalay, reytinglere yenik düşmüş ve dizisi yayından kaldırılmıştı.

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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk yaşıyor iddiası - Resim : 2

Özel hayatıyla sık sık gündemde olan, son olarak İbrahim Çelikkol ile ismi anılan ancak sadece arkadaş olduklarını açıklayan ikiliden Akalay'ın adı şimdilerde son olarak 'Baba' dizisinde 'İlhan Karaçam' karakterine hayat veren Hakan Kurtaş ile anılıyor.

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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk yaşıyor iddiası - Resim : 3

Aramızda Kalmasın isimli magazin programında söylenenlere göre ünlü oyuncu Hakan Kurtaş ile yepyeni bir aşka yelken açmış. İlişkileri de 14 Şubat'ta Beyoğlu'nda bir sinemada Zavallılar filmini el ele izlerken görüntülendiklerinde belgelenmiş.

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Birce Akalay ve Hakan Kurtaş aşk yaşıyor iddiası - Resim : 4

İddialardan sonra Kurtaş'ın profilindeki birkaç fotoğrafın altında Birce Akalay ile yorumlaştığı da görüldü.