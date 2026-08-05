Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Fethiye pozları

Uzun zamandır aşk yaşayan Hakan Kurtaş ve Birce Akalay, tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Yoğun çalışma temposunun ardından birlikte vakit geçiren ünlü çift, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Birce Akalay (@birceakalay)'in paylaştığı bir gönderi

FETHİYE'DE DOĞAYLA İÇ İÇE TATİL

Her fırsatta mutluluklarını takipçileriyle paylaşan ikili, bir süredir Fethiye'nin doğasıyla iç içe keyifli günler geçiriyor. Çift, bu tatillerinde hem dinleniyor hem de yeni anılar biriktiriyor.

Birce Akalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; güneşlendiği, serin sularda yüzdüğü ve dokuma yaptığı anlar dikkat çekti.

Sevgilisi Hakan Kurtaş ile romantik anlar da yaşayan oyuncu, sevgilisinin kendisini öptüğü kareleri paylaştı.

"YAZ, BİZE HAZİNELERİ SUNMAYA DEVAM ETTİ"

Akalay, gönderisine "Yaz, bize hazinelerini sunmaya devam etti" notunu düştü. Kurtaş ise sevgilisinin bu paylaşımına da kayıtsız kalmayarak yorum kısmında kırmızı kalp emojisi bıraktı.