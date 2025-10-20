Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş'tan romantik pozlar

1 / 4
Birce Akalay, Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenip boşandıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Gecede en iyi kadın oyuncu ödülünü alması beklenen sevgilisi için konuşan Hakan Kurtaş, “Seve seve takip ettiğim bir ünlü benim sevgilim. Bu gece en iyi kadın oyuncu ödülünü alacak. Sevgilim ile gurur duyuyorum. Umarım daha iyileri daha güzelleri onunla olur” diye konuşmuştu.
Sosyal medyadan sık sık mutluluk pozları veren ünlü çiftten yeni paylaşım geldi.
41 yaşındaki Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş ile romantik pozlarını Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu.