Birce Akalay'dan Beren Saat'in şarkısına yorum: Beğenmedim

Birce Akalay, meslektaşı Beren Saat’in “CapitaliZoo” adlı şarkısı hakkında yaptığı yorumla gündeme geldi. Akalay, “Benim tarzım değil. Beğendiğimi söyleyemem” açıklamasında bulundu.

Birce Akalay'dan Beren Saat'in şarkısına yorum: Beğenmedim
Elele Online

Elele Online

Ünlü oyuncu Beren Saat, ilk teklisi “CapitaliZoo” ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Sözleri kendisine ait olan İngilizce parçanın prodüktörlüğünü ve aranjesini ise eşi Kenan Doğulu üstlendi. Şarkısıyla iddialı bir çıkış yapan Saat, sosyal medyada eleştirilerin de odağı oldu.Birce Akalay'dan Beren Saat'in şarkısına yorum: Beğenmedim - Resim : 1

BİRCE AKALAY’DAN YORUM

Ünlü oyuncu Birce Akalay, Beren Saat’in müzik çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmede, “Çalışmalarını takdir ediyorum ama benim tarzım değil. Beğendiğimi söyleyemem. Dinleyiciye çok geçtiğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.Birce Akalay'dan Beren Saat'in şarkısına yorum: Beğenmedim - Resim : 2

Beren Saat’in İngilizce şarkısı "CapitaliZoo" yayındaHaberlerBeren Saat’in İngilizce şarkısı "CapitaliZoo" yayında

HANDE ATAİZİ DE BEĞENMEDİ

Hande Ataizi de “CapitaliZoo”yu dinlediğini ancak beğenmediğini belirtti. Ataizi, şarkı ve klip için, “Bana uymadı, daha profesyonel olabilirdi, biraz amatör olmuş” yorumunu yaptı.

Beren Saat'in şarkısı CapitaliZoo'ya Nebahat Çehre'den yorumMagazinBeren Saat'in şarkısı CapitaliZoo'ya Nebahat Çehre'den yorum

 

 