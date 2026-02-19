Birce Akalay'dan Beren Saat'in şarkısına yorum: Beğenmedim

Ünlü oyuncu Beren Saat, ilk teklisi “CapitaliZoo” ile dinleyicilerin karşısına çıktı. Sözleri kendisine ait olan İngilizce parçanın prodüktörlüğünü ve aranjesini ise eşi Kenan Doğulu üstlendi. Şarkısıyla iddialı bir çıkış yapan Saat, sosyal medyada eleştirilerin de odağı oldu.

BİRCE AKALAY’DAN YORUM

Ünlü oyuncu Birce Akalay, Beren Saat’in müzik çalışmaları hakkında yaptığı değerlendirmede, “Çalışmalarını takdir ediyorum ama benim tarzım değil. Beğendiğimi söyleyemem. Dinleyiciye çok geçtiğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

HANDE ATAİZİ DE BEĞENMEDİ

Hande Ataizi de “CapitaliZoo”yu dinlediğini ancak beğenmediğini belirtti. Ataizi, şarkı ve klip için, “Bana uymadı, daha profesyonel olabilirdi, biraz amatör olmuş” yorumunu yaptı.