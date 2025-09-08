Birce Akalay’dan Hakan Kurtaş'a aşk dolu doğum günü kutlaması
Başarılı oyuncu Birce Akalay, sevgilisi Hakan Kurtaş'ın 37. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Akalay, Kurtaş ile birlikte çekilmiş aşk dolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
1 / 5
Daha önce Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlilik yapan başarılı oyuncu Birce Akalay, bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.
2 / 5
İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden çift, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.
3 / 5
Hakan Kurtaş'ın 37. yaş gününü kutlayan Birce Akalay, sevgilisiyle olan romantik pozlarını takipçileriyle paylaştı.
4 / 5
Akalay, paylaşımına "Bugün çok güzel bir gün. İyi ki doğdun canım sevgilim" notunu düştü. Hakan Kurtaş ise bu romantik mesaja "Bebeğim" diyerek karşılık verdi.