Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş'a aşk dolu kutlama: Çok yaşa sevgilim, iyi ki doğdun
Birce Akalay Instagram sayfasından sevgilisi Hakan Kurtaş'ın doğum gününü romantik sözlerle kutladı.
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Birce Akalay, uzun bir süre aşk hayatında boş olan kalbini meslektaşı Hakan Kurtaş’a verdi.
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Çift, uzun süredir devam eden ilişkilerini artık saklamaktan çekinmiyor. Sosyal medyadan sıklıkla paylaşım yapıyorlar.
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Birce Akalay şimdi de sevgili Kurtaş’ın doğum gününü aşk dolu karelerini paylaşarak kutladı.
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Ünlü oyuncu paylaşımına "Bugün çok güzel bir gün. Çok yaşa sevgilim! İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum." notunu düştü.