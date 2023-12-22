Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol açıklaması: Bizim doğalımız o; siz arkadaşınıza temas etmez misiniz?

Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol'un bulunduğu Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonunu kutlamak için geçtiğimiz hafta ekip yemeği organize edildi. Röportaj sırasında Akalay ve İbrahim Çelikkol arasındaki diyalog dikkat çekmişti. Çelikkol'un Akalay'ı omzundan öpmesi ise çok konuşulmuştu.

"Bizimki kardeşlik"

Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Bir Derdim Var' dizisinde başrol oynayan oyuncu Birce Akalay önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. O görüntülerin sorulması üzerine Birce Akalay'dan açıklama geldi.

Birce Akalay, çok konuşulan öpme olayıyla ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Ne garip ya, bizim doğalımız o. Siz arkadaşınıza temas etmez misiniz? Bizimki kardeşlik" karşılığını verdi.