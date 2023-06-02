Birce Akalay'dan takipçilerine uyarı: "Ben biraz önce ucuz atlattım"

Ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya üzerinden kendisini dolandırmak isteyen bir siber suçluya dair paylaşımda bulundu. Bir arkadaşının hesabını taklit eden dolandırıcıyı yakaladığını söyleyen Akalay takipçilerine önemli bir uyarı yaptı.

“BİRAZ ÖNCE UCUZ ATLATTIM”

Akalay, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor aman diyeyim uyanık olun!”

“Sakın ha! Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle oy isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin.”

“Biraz önce ucuz atlattım. Profili ben onu yakalayana kadar arkadaşım Dilara Karabay’ın profili gibiydi. Onu yakalayınca da önce IG user oldu ve sonra kayboldu. Bunlar delirmiş iyice. Aman diyeyim dikkat.”