Birce Akalay'ın acı günü

Oyuncu Birce Akalay, Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenip boşandıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aradığı aşkı bulan Akalay, "Çok iyi geldi bana aşk. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için çok değerli ve özel bir his. Herkesin karşısına kalplerine iyi gelecek insanlar çıksın" demişti.

Kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu, son olarak üzücü haberi takipçilerine duyurdu.

"HUZURLA UYU"

Akalay, Instagram hesabından yayımladığı mesajda, halasının vefat ettiğini "Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu" ifadelerini kullandı.