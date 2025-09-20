Biricik Suden, 62 yaşında 300 kilo kaldırıyor!
Sanatçı Mazhar Alanson ile 22 yıldır mutlu bir evliliği olan Biricik Suden, yıllara meydan okuyan duruşuyla gündeme geldi. 62 yaşındaki Suden, "Yaşlanıyorum ama ihtiyarlamıyorum" diyerek ilham veren bir açıklamaya imza attı. Kendi yaşını örnek gösteren Suden, emekli maaşı sırası bekleyen 50 yaşındaki kadınları eleştirirken, kendisinin 62 yaşında 300 kilogram ağırlık kaldırdığını belirtti.
Biricik Suden, “Sormazsam Olmaz” programına konuk oldu. 62 yaşındaki Biricik Suden, “Yaşlanıyorum ama ihtiyarlamıyorum” diye konuştu.
Suden, “Her yaş aldıkça yaşlanıyorsun ama ihtiyarlamak hal, tavır ve bir göçme durumudur. O ise bende olmuyor. Yeni bir şey öğrenmemek, kendine dikkat etmemek, bizden geçti artık hayasına girmek berbat bir şey" dedi.
"Televizyonda gördüm, emekli maaşı almak için sırada bekleyenler ‘Evladım 50 yaşında kadınım, beklemek zor oluyor’ diyor. Ben ise 62 yaşında 300 kilo kaldırıyorum. 50 yıldır spor yapıyorum" diyen Suden, ağır ceza hâkimi olan babasının çocukken kendisini spora teşvik ettiğini açıkladı.
"ÇOK KİŞİ DÖVDÜM"
Dövüş sporlarıyla ilgilendiğini söyleyen Biricik Suden, çok insan dövdüğünü açıkladı: “Kendimi koruyabiliyorum, keşke korumayla kalsa öldürebilirsin de. Dövmek zaten bir şey değil. Kaslarımdan dolayı ‘Kadın değilsin, erkensin’ deniyor. Doğru ben androjen bir tipim. İriyim, uzunum, kocaman ellerim, kalın bir sesim var. Mesela biz mini şort giyerdik. Sarkıntılık edenleri, laf atanları, dokunmaya çalışanları tekme yumruk döverdim. Kendimi korumak o günden başladı. Çok kişi dövdüm.”