Biricik Suden, 62 yaşında 300 kilo kaldırıyor!

"ÇOK KİŞİ DÖVDÜM"

Dövüş sporlarıyla ilgilendiğini söyleyen Biricik Suden, çok insan dövdüğünü açıkladı: “Kendimi koruyabiliyorum, keşke korumayla kalsa öldürebilirsin de. Dövmek zaten bir şey değil. Kaslarımdan dolayı ‘Kadın değilsin, erkensin’ deniyor. Doğru ben androjen bir tipim. İriyim, uzunum, kocaman ellerim, kalın bir sesim var. Mesela biz mini şort giyerdik. Sarkıntılık edenleri, laf atanları, dokunmaya çalışanları tekme yumruk döverdim. Kendimi korumak o günden başladı. Çok kişi dövdüm.”