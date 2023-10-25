Biricik Suden'in kol kaslarını görenler gözlerine inanamadı!

2003 yılında Mazhar Alanson ile hayatını birleştiren Biricik Suden, son zamanlarda neredeyse tüm gününü spor salonunda geçiriyor. Haftanın 5 günü spor yapan 60 yaşındaki ünlü isim, fit hali ile adeta genç kızlara taş çıkartıyor.

Önceki gün spor salonundaki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Biricik Suden, çok sayıda beğeni aldı.