Biricik Suden'in kol kaslarını görenler gözlerine inanamadı!
Son zamanlarda spora düşkünlüğüyle bilinen MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, kol kaslarıyla gündem oldu.
2003 yılında Mazhar Alanson ile hayatını birleştiren Biricik Suden, son zamanlarda neredeyse tüm gününü spor salonunda geçiriyor. Haftanın 5 günü spor yapan 60 yaşındaki ünlü isim, fit hali ile adeta genç kızlara taş çıkartıyor.
Önceki gün spor salonundaki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Biricik Suden, çok sayıda beğeni aldı.