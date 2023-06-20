Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'tan tatil pozları

Birkan Sokullu kısa süre önce finali gerçekleşen Yüzyıllık Mucize isimli dizisi sonrası sezonun yorgunluğunu atabilmek için tatil sezonunu açtı. Sokullu, uzun süredir aşk yaşadığı Eda Gürkaynak ile Yunanistan'a gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü çiftten mutluluk pozları geldi.

TATİL POZLARI

Uzun süredir aşk yaşadığı Eda Gürkaynak ile Yunanistan'a giden Birkan Sokullu, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Birkan Sokullu-Eda Gürkaynak çiftinin deniz kenarındaki mutluluk pozları büyük ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eda Gürkaynak (@edagurkaynak)'in paylaştığı bir gönderi

"BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ"

Öte yandan Eda Gürkaynak, geçtiğimiz aylarda oyunculuk dersleri almaya başlamıştı.

Bu süreçte sevgilisi Birkan Sokullu'nun da kendisine destek olduğunu ifade eden ünlü isim, "Birbirimize her konuda destek oluyoruz" demişti.