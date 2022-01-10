Bizim Ev dizisinin yıldızı Bob Saget yaşamını yitirdi

BBC'nin haberine göre Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen Full House adlı diziyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bob Saget, 65 yaşında yaşamanı yitirdi. Bob Saget'nin, Pazar günü Florida eyaletinde Orlando kentindeki Ritz-Carlton Oteli'ndeki odasında ölü bulunduğu açıklandı.

Saget'nin ölüm nedeni bilinmiyor. Orlando polisi yapılan ilk incelemede, aktörün cinayete kurban gittiğine ya da uyuşturucu kullandığına dair bir işaret olmadığını açıkladı.

Tecrübeli bir stand-up komedyeni olan Saget son olarak ABD çapında turneye çıkmış, Cumartesi günü Florida'da Jacksonville kentinde sevenleriyle buluşmuştu.

1980-1990'LI YILLARIN POPÜLER YAPIMINDA ROL ALDI

Saget, Türkiye'de 'Bizim Ev' olarak ekranlara gelen 1980'li ve 90'lı yıların popüler yapımı 'Full House' dizisinin başrolünde yıllarca rol almıştı.

BOB SAGET KİMDİR?

Robert "Bob" Lane Saget 17 Mayıs 1956 tarihinde dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, stand-up'çı, komedyen, yazar, yönetmen ve yapımcı sıfatlarına sahiptir. Full House (Bizim Ev) dizisinde ailenin babası rolüyle ün salmış ve America's Funniest Home Videos programında sunuculuk yapmıştır. 31 Mart 2014'te 40 dakikalık özel bölümüyle sonlanan How I Met Your Mother dizisinde, 2030 yılındaki Ted Mosby karakterini seslendirmiştir.