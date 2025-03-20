Bizimkiler dizisinin Hacer'i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Hacer karakterine hayat veren oyuncu Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti.
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1989-ve 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandıran oyuncu Filiz Küçüktepe, geçen ocak ayında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
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Küçüktepe, 75 yaşında tedavi gördüğü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada "Oyuncu Filiz Küçüktepe'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
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Filiz Küçüktepe, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy'deki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda annesinin yanındaki mezara defnedilecek.
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Filiz Küçüktepe, 'Perihan Abla'dan 'Bizimkiler'e, 'Uğurlugiller'den 'Züğürt Ağa'ya birçok efsane yapımda rol aldı.