Bizimkiler dizisinin Hacer'i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Küçüktepe, 75 yaşında tedavi gördüğü Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada "Oyuncu Filiz Küçüktepe'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.