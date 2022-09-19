Blake Lively hamilelik pozunu paylaşarak sitem etti: "Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz!"

Gossip Girl" dizisinde canlandırdığı 'Serena' karakteri ile hafızalara kazınan Blake Lively, 10 yıl önce ünlü aktör Ryan Reynolds ile evlenmişti. Üç kızı bulunan Lively, şimdilerde dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

"BENİ VE ÇOCUKLARIMI KORKUTUYORSUNUZ"

Lively, günlük hayatından bir dizi fotoğrafı paylaşırken de paparazzilerden artık gitmelerini, kendisini ve çocuklarını korkuttuklarını söyledi:

“İşte hamile fotoğraflarım, o yüzden evimin önünde bekleyen 11 erkek beni rahat bıraksın artık. Beni ve çocuklarımı korkutuyorsunuz. Çocukların fotoğraflarını paylaşmayan herkese çok teşekkürler. Ve ‘Çocuklara Hayır Politikası’ olan medyaya teşekkür ederiz. Hepiniz fark yaratıyorsunuz.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Blake Lively (@blakelively)'in paylaştığı bir gönderi

Lively, paylaşımında eşi Ryan Reynolds, yakın arkadaşı Taylor Swift ile olan pozlara da yer verdi.

"BÜYÜK BİR AİLEYE SAHİP OLMAYI ÇOK İSTERİZ"

Öte yandan New York Post'ta yer alan habere göre Ryan Reynolds, geçtiğimiz yıl Details'a yaptığı açıklamada kendisinin ve eşinin geniş ailelerden geldiğini ve kendilerinin de aynı şekilde geniş bir aileye sahip olmak istediklerini ifade etmişti. Ünlü aktör, "Büyük bir aileye sahip olmayı çok isteriz. Pek çok insan bunun çılgınca olduğunu söylüyor, ama sanırım o 'ateşin' içinden mutlu bir şekilde geçeceğiz" demişti.

Çiftin James (7), Inez (5) Betty (2) adında üç çocuğu var.