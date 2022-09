Blake Lively, Ryan Reynolds'tan dördüncü çocuğuna hamile

Kendisi gibi oyuncu olan Ryan Reynolds'la mutlu bir evlilik sürdüren ve üç kızı olan Blake Lively, önceki gün katıldığı Forbes Kadınlar Zirvesi'nde büyüyen karnını gözler önüne sererek, dördüncü çocuklarını beklediklerini duyurdu.

“Gossip Girl” dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu, haberi bu Perşembe günü New York'ta düzenlenen Forbes Power Women's Summit etkinliğine geldiğinde açıkladı.

Blake Lively is pregnant, expecting her 4th child with Ryan Reynolds. pic.twitter.com/yx2EJQCg9N