Blok3 şehit olan askerlerimiz için tüm konserlerini iptal etti

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi üzerine 20 asker şehit oldu. Ünlü rapçi Blok3 önümüzdeki 3 gün boyunca gerçekleşmesi beklenen tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye gelmek için havalanan, içinde 20 personelin bulunduğu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştü.

 Bakanlık kargo uçağında yer alan 20 askerimizin şehit olduğunu duyurmuştu.

3 AY BOYUNCA ERTELEDİ

 Blok3 lakaplı rapçi Hakan Aydın, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimizin ardından 3 gün boyunca planlanan konserlerini iptal ettiğini duyurdu.