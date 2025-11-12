Blok3 şehit olan askerlerimiz için tüm konserlerini iptal etti
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi üzerine 20 asker şehit oldu. Ünlü rapçi Blok3 önümüzdeki 3 gün boyunca gerçekleşmesi beklenen tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
Azerbaycan’ın Gence kentinden Türkiye’ye gelmek için havalanan, içinde 20 personelin bulunduğu Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştü.
Bakanlık kargo uçağında yer alan 20 askerimizin şehit olduğunu duyurmuştu.
3 AY BOYUNCA ERTELEDİ
Blok3 lakaplı rapçi Hakan Aydın, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimizin ardından 3 gün boyunca planlanan konserlerini iptal ettiğini duyurdu.