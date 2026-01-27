Blok3'ün ‘kusura bakma' şarkısı Spotify'dan kaldırıldı mı?

2025 yılının müzik listelerini altüst ederek Spotify Wrapped Türkiye verilerine göre senenin en çok dinlenen sanatçısı olmayı başaran Blok3, kariyerinin zirve noktasında oldukça sarsıcı bir dijital krizle karşı karşıya kaldı.

"Sevmeyi Denemedin" ve "Kusura Bakma" gibi her biri 200 milyon barajına yaklaşan hit şarkılarıyla tanınan ünlü rapçinin, aralarında çok konuşulan Obsesif albümünün de bulunduğu pek çok eseri Spotify platformundan aniden kaldırıldı. Dinleyicilerin şarkılara ulaşamaması üzerine başlayan büyük merak dalgası, sanatçının sosyal medya üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamalarla daha da büyüdü.

Blok3, yaşanan bu durumu sıradan bir teknik aksaklık değil, doğrudan kendisine yönelik planlı bir saldırı olarak nitelendirdi. Oldukça öfkeli görünen sanatçı, yaptığı paylaşımda mail adresinin çalınmış olabileceğine dair duyumlar aldığını ve bu işin arkasındaki kişilerin mutlaka gün yüzüne çıkacağını ifade etti. Kendisiyle uğraşılmasının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulayan ünlü rapçi, hukuk mücadelesi başlatacağını ve bu süreci yönetenlerin mahkemede bedel ödeyeceğini belirterek adeta meydan okudu.

Özellikle Obsesif albümünün tamamının silinmesi ve beş ek şarkısının daha erişime kapanması, müzik sektöründe rakipler arası bir sabotaj ya da "sahte telif" iddialarını güçlendirdi.

Blok3 gibi 2025 yılına damgasını vurmuş bir ismin tüm kataloğunun bir anda buharlaşması, hem hayran kitlesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı hem de dijital platformların güvenlik açıklarını tekrar tartışmaya açtı. Şimdi herkes, sanatçının yürüteceği hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağını ve milyonlarca kez dinlenen o şarkıların platforma ne zaman geri döneceğini merakla bekliyor.